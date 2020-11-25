Посол РФ сообщил о праве Москвы на скидку на белорусские товары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Минск хочет на скидку на российский газ на следующий год, Москва вправе рассчитывать на ответную на белорусские товары. Такое заявление сделал российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Если одна сторона запрашивает "скидочку", то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров - если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», - отметил дипломат.

Мезенцев отметил, что перспектива реализации союзных программ экономической интеграции во многом зависит от того, насколько Минск готов к совместным шагам в поддержку союзного строительства.

Говоря о возможности продолжения нефтегазовых переговоров вплоть до Нового года, российский дипломат предложил не становиться «алармистами», и заявил о необходимости уже сегодня «выходить на базовые, стратегические договоренности». «Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов», - отметил он.