Матери чаще, чем отцы, хотят отложить выход детей на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители стали чаще стремиться отодвинуть выход детей на работу. За последние 10 лет число таких матерей и отцов увеличилось в полтора-два раза. Они настаивают, чтобы их наследники начали трудовую деятельность только после достижения совершеннолетия или после получения профессии. Женщины, чаще чем мужчины отодвигают старт трудовой деятельности.

Такие данные отражены в опросе, проведенном карьерным сервисом Superjob. В целом большинство респондентов склонны называть возраст начала карьеры 16-17 лет (30%). С 14-15 лет детей готовы отправить на работу 26% опрошенных (из них 27% мужчин и 25% женщин), а начало трудовой деятельности в 12-13 лет поддерживают 5% (из них 6% мужчин и 4% женщин). Только 3% родителей готовы отпустить ребенка на подработку до 12 лет ( 4% и 2% соответственно).

В опросе приняли участие 1 600 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет по всей России в период с 1 по 18 ноября.

Эксперты отмечают, что старт карьеры в том числе на низкооплачиваемых должностях или в качестве стажера, поможет реально оценить свои способности и понять запросы рынка.

Но в тоже время, детская психика в этом возрасте очень уязвима, а дети склонны переоценивать свои силы и возможности, поэтому важно, чтобы в принятии решения им помогли родители, пишет газета «Известия».

Ранее председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая назвала максимальную сумму, которую можно получить по декретным выплатам. Часто женщины даже не знают о положенных им льготах, сообщает ФАН.