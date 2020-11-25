В России за сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 23 675 новых случаев коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом, по состоянию на среду, 25 ноября 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 162 503 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Больше всего новых случая заболевания выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 4 685 человек. Также в лидерах остаются Санкт-Петербурге (3 421) и Московская область (1 005).

Согласно представленной информации, среди новых заражённых 21,8 процент переносили заболевание без каких-либо симптомов. Также за минувшие сутки зарегистрировано 507 летальных исходов. Выздоровело 25 748 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 37 538 человек, а вылечились уже 1 660 419.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация населения в стране начнется в начале 2021 года.