Пандемия коронавируса обвалила цены на сыр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Соединенных Штатах на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и введенных из-за нее ограничительных мер резко обвалились цены на сыр. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает издание Bloomberg.

Так, цена на сыр чеддер на Чикагской товарной бирже упала на 40%. На рынке с поставкой в течение двух торговых дней стоимость блока весом в 40 фунтов (примерно 18 килограмм) также опустилась на 40%, достигнув рекордно низкой отметки в 66,4 доллара, то есть по 1,66 доллара за один фунт.

Пока что фьючерсные контракты с поставкой в марте не опустились до столь низких значений. По ним стоимость 40 фунтов сыра составила 80 долларов. Однако американские аналитики уверены, что и этот показатель в скором времени значительно упадет – до 60 долларов.

Несмотря на это эксперты отмечают, что падение цен на сыр в США оказалось не таким сильным, как они ожидали в начале пандемии. Сгладить негативный эффект помогли рестораны и кафе, которые продолжали работать навынос во время введенных ограничений.