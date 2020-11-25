В России зафиксировали новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России от коронавирусной инфекции и осложнений из-за заболевания скончались более 500 человек. За 24 часа жертвами инфекции стали 507 заболевших. Это максимум летальных исходов от COVID-19 за сутки с начала пандемии в стране. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Напомним, накануне, 23 ноября, был побит антирекорд по числу новых заражённых коронавирусной инфекцией. За сутки коронавируса выявили у 25 173 человек.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 ноября, Оперштаб сообщил о суточном приросте в 23 675 инфицированных в 85 регионах, среди которых 21,8 процент переносили заболевание без каких-либо симптомов. Общее число заболевших за все время пандемии в стране увеличилось до 2 162 503 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции стали 37 538 человек, а вылечились уже 1 660 419.