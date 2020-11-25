Алиев сообщил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что прилегающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район сегодня переходит под контроль Баку. Об этом глава государства заявил в среду, 25 ноября, во время своего обращения к нации.

- Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Я от всей души поздравляю по этому случаю весь народ Азербайджана, - объявил президент в обращении, которое транслировал государственный канал AzTV.

Кельбаджарский район Ильхам Алиев назвал «древней землей» Азербайджана. Глава государства обозначил, что это один из самых больших по территории районов страны, и пообещал восстановить его.

Напомним, что передача района произошла согласно совместному заявлению о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанном лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. В соответствии с соглашением о прекращении огня Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.