В Москве арестовали заказчика поджога здания Никулинского районного суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве арестовали заказчика поджога здания Никулинского районного суда – предпринимателя Олега Григорьева - за умышленное уничтожение и повреждение имущества. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили представители Пресненского суда российской столицы в интервью ТАСС.

- Суд удовлетворил ходатайство следователей. Олегу Григорьеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражу, - рассказали в суде.

Как писал сайт Kp.ru, здание Никулинского суда подожгли в ночь на 6 февраля текущего года. Пожарные оперативно потушили возгорание, а сотрудники полиции почти сразу нашли и задержали виновника. По версии правоохранителей, мужчина разбил окно на первом этаже Никулинского суда и бросил в один из залов заседаний бутылку с зажигательной смесью.