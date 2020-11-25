Глава Приамурья Василий Орлов: «При работе с пострадавшими в паводок важно было найти контакт с каждым человеком»

Губернатор Василий Орлов проверил, какие меры поддержки были оказаны пострадавшим от паводков. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Жители Амурской области, пострадавшие из-за паводков в 2019 году, получили от региона более 315 млн. рублей. Из-за сильных дождей в августе прошлого года в зоне затопления оказались 32 населенных пункта. От воды пострадали 948 домов, из них 327 местные власти признали подлежащими сносу. Еще 621 жилое помещение требовало капитального ремонта. Глава региона Василий Орлов распорядился помочь каждому жителю, в чей дом пришла стихия. О том, какие меры поддержки в этом году Приамурье оказало пострадавшим от паводков, губернатор проверил 25 ноября на совещании с региональными ведомствами.

- В регионе сегодня на завершающей стадии находится вопрос оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года. Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья, - отметил Василий Орлов. - Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой.

После наводнения в министерство региональной социальной защиты поступило 908 пакетов документов на материальную помощь, из которых 741 обращение получило одобрение. Для пострадавших создали спецсчета, на которых перечислялись средства из бюджета. По состоянию на сегодняшний день выплаты людям поступили в полном объеме, на счета перечислили 315 млн. рублей – это 96% от запланированных средств. 279 жителей затопленных стихией населенных пунктов уже приобрели или построили новое жилье, в 442 домах закончен ремонт. По словам представителей регионального министерства соцзащиты, все жилищные вопросы пострадавших будут решены в декабре этого года.

В этом году на материальную помощь жителям, пострадавшим от наводнения в 2019 году, из федерального бюджета было выделено 328,3 млн. руб. Часть этих средств – 275 млн. рублей – пошло на покупку нового жилья, оставшиеся 53,3 млн. руб. были выплачены на капитальный ремонт.

Чтобы избежать подобных ЧП в будущем, губернатор Василий Орлов поручил решить вопрос по обеспечению безопасности деревень и сел Приамурья. В пострадавших от стихии районах велись работы по расчистке русел рек и строительству водопропускных сооружений. Общая стоимость строительства составляет более 400 млн. рублей. По словам главы региона, достигнута договоренность с Минприроды РФ о поддержке проекта из федерального бюджета: на углубление русел малых рек регион получит 200 миллионов рублей.