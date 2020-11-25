Минпросвещения предлагает создать в России национальный пантеон героев

Серей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен связать «единой нитью» подвиги граждан страны всех поколений.

«Хочется, чтобы в памяти оставались имена значимых для нашей истории личностей из разных сфер деятельности … Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны», - предложил глава ведомства в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому.

Кравцов отметил, что такой пантеон будет связывать вклады и подвиги россиян разных поколений. По его словам, благодаря такому пантеону, каждый гражданин страны сможет увидеть историю России, а также оценить вклад исторической личности в сохранение и развитие страны.