Эксперт рассказал, почему большинство украинцев уверены, что Киев ведет войну в Донбассе с Россией

Эксперт рассказал, почему 65% украинцев уверены, что Киев ведет войну в Донбассе с Россией Фото: REUTERS

По данным опроса Центра Разумкова около 65 процентов украинцев уверены, Киев ведет войну в Донбассе с Россией. Такое положение дел в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

«Я думаю, что это гражданская война. И ее не может вести другое государство, если это внутренний гражданский конфликт. Поддержку какую-то мы, конечно, серьезную оказываем Донбассу. Я имею в виду – Россия. Но война – это внутренний гражданский конфликт», - заявил он.

По его словам, пропаганда – единственное, что на Украине действительно создано мощно, а также последовательно, хорошо работает. Разумков вспомнил, что раньше все новости начинались с первого сюжета о войне на Донбассе, где рассказывалось о том, как доблестная украинская армия воюет с российской агрессией и их наемниками.

«Пропаганда мощная, действенная. И поэтому цифры 65 % меня не удивляют. Хотя я думаю, что они сокращаются. Все-таки это уже не 75-80 процентов, которые были еще года два назад», - отметил он.