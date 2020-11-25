Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 млн долларов Фото: REUTERS

Комиссия по защите персональной информации Южной Кореи оштрафовала американскую компанию Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, на 6 миллионов долларов

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на комиссию, Facebook должен заплатить штраф за нарушение конфиденциальности. Согласно данным комиссии, американская соцсеть нарушила закон Южной Кореи о персональной информации и с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 миллионам человек другим компаниям без согласия на то пользователей.

Как указывает Комиссия, среди персональных данных, переданных сторонним компаниям, числятся имена пользователей, дата рождения, адреса, информация о родном городе и семейном положении, а также опыт работы. Точный объем переданной информации неизвестен, поскольку компания не предоставила соответствующие документы. Комиссия уже обратилась в прокуратуру для проведения уголовного расследования в отношении действий Facebook

Напомним, в апреле суд США принял ходатайство американской Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) взыскал с Facebook штраф в размере пяти миллиардов долларов за передачу личные данные пользователей одноименной социальной сети сторонней фирме для использования в маркетинговых целях.