Назван самый частый симптом при коронавирусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым частым симптомом, который наблюдается у зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, стала потеря обоняния и вкуса – аносмия. Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на отчет Управления национальной статистики Великобритании.

Исследователи проанализировали признаки заболевания у пациентов с подтвержденным диагнозом с 15 августа по 26 октября. Во всех возрастных группах кашель не является главным симптомом коронавируса, как до этого считали медики, говорится в отчете.

Однако от 20 до 40 процентов исследуемых пациентов старше 35 лет жаловались на потерю обоняния и вкуса. Только у 15-25 процентов наблюдалось повышение температуры тела, кашель был у 13-18 процентов.

Среди более молодых пациентов показатели по аносмии оказались еще выше – до 60 процентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, как восстановить обоняние после перенесённого коронавируса. Эксперты говорят, что для этого следует использовать сосудосуживающие препараты, например, капли для носа, регулярно орошать полость носа, а также принимать витамины группы В и поливитамины.