Названы фильмы и мультфильмы, полюбившиеся россиянам в «ковидный» 2020 год. Фото: кадр из фильма «Холодное сердце 2»

2020-й стал особенным из-за пандемии. Коронавирус сказался на всех сферах жизни, в том числе на кино. О том, какие картины полюбились россиянам в «ковидный» год, рассказали в онлайн-кинотеатре MEGOGO.

- Весной зрители выбирали фильмы-катастрофы. Пик запросов на такой контент пришелся на апрель, что совпало с периодом самоизоляции. Летом тренд на фильмы-катастрофы ушел и стали популярны комедии, - рассказывает «Ридусу» руководитель пресс-службы онлайн-кинотеатра Виталий Рязанцев.

В топ-10 самых просматриваемых фильмов:

«Заражение»,

«Джентльмены»,

«Джокер»,

«Джуманджи: Новый уровень»,

«Ford против Ferrari»,

«Бладшот»,

«Плохие парни навсегда»,

«Достать ножи»,

«Однажды в… Голливуде»,

«Малефисента: Владычица тьмы».

Самым популярным мультфильмом стала вторая часть истории об отношениях двух сестер Анны и Эльзы «Холодное сердце 2». Вторая строчка у анимационного сериала «Маша и Медведь». Эта история признала одной из самых любимых у детей Европы и латинской Америки.

Третья строчка у «Трех богатырей и Наследницы престола», российского режиссера Константина Бронзита. А на четвертой позиции «Иван Царевич и Серый Волк 3».

Замыкает пятерку самых просматриваемых мультфильмов анимационный сериал «Subway Surfers», созданный по мотивам мобильной игры в жанре runner.