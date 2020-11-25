Названы фильмы и мультфильмы, полюбившиеся россиянам в «ковидный» 2020 год. Фото: кадр из фильма «Холодное сердце 2»
2020-й стал особенным из-за пандемии. Коронавирус сказался на всех сферах жизни, в том числе на кино. О том, какие картины полюбились россиянам в «ковидный» год, рассказали в онлайн-кинотеатре MEGOGO.
- Весной зрители выбирали фильмы-катастрофы. Пик запросов на такой контент пришелся на апрель, что совпало с периодом самоизоляции. Летом тренд на фильмы-катастрофы ушел и стали популярны комедии, - рассказывает «Ридусу» руководитель пресс-службы онлайн-кинотеатра Виталий Рязанцев.
В топ-10 самых просматриваемых фильмов:
«Заражение»,
«Джентльмены»,
«Джокер»,
«Джуманджи: Новый уровень»,
«Ford против Ferrari»,
«Бладшот»,
«Плохие парни навсегда»,
«Достать ножи»,
«Однажды в… Голливуде»,
«Малефисента: Владычица тьмы».
Самым популярным мультфильмом стала вторая часть истории об отношениях двух сестер Анны и Эльзы «Холодное сердце 2». Вторая строчка у анимационного сериала «Маша и Медведь». Эта история признала одной из самых любимых у детей Европы и латинской Америки.
Третья строчка у «Трех богатырей и Наследницы престола», российского режиссера Константина Бронзита. А на четвертой позиции «Иван Царевич и Серый Волк 3».
Замыкает пятерку самых просматриваемых мультфильмов анимационный сериал «Subway Surfers», созданный по мотивам мобильной игры в жанре runner.