МВД России определило основания для аннулирования водительских прав Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское министерство внутренних дел определило основания для аннулирования результатов экзаменов на водительские права. Перечень основных нарушений привели в проекте административного регламента ведомства по проведению экзаменов, пишет в среду, 25 ноября, ТАСС.

Основаниями для аннулирования водительского удостоверения являются удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена, получение от компетентного органа зарубежного государства сведений об отсутствии данных о выдаче иностранного водительского удостоверения в случае обмена прав, а также проведение экзамена с нарушением требований.

Данные об аннулировании прав будут вносить в систему Госавтоинспекции. Время для выполнения данной процедуры составляет всего пять минут.

Напомним, что Министерство внутренних дел РФ планирует изменить правила сдачи экзамена на водительские права в стране. В частности, эксперты ведомства предложили запретить кандидатам в водители пользоваться сотовым телефоном, отказаться при сдаче экзамена с инструктором. Новый административный регламент должен вступить в силу с апреля следующего года.