«Яндекс» представил новую умную колонку с LED-экраном. Фото "Яндекса"

«Яндекс» представил новую умную колонку. Новинку, которая получила название «Станция Макс», компания представила во время своей ежегодной конференции Yet another Conference.

Новинка получила название «Станция Макс». Фото "Яндекса"

Как отметили в компании, главным отличием новой Умной колонки с голосовым помощником «Алисой» является мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана, который расположен на передней панели девайса.

Имеет пять динамиков, общая мощность которых составляет 65 ватт. Фото "Яндекса"

В то время, когда пользователь не обращается к колонке, дисплей показывает часы, а яркость подстраивается под освещение комнаты.

Яркость подстраивается под освещение комнаты. Фото "Яндекса"

Кроме того, устройство поддерживает технологию Dolby Audio, имеет пять динамиков, общая мощность которых составляет 65 ватт.

Обладает мощным трехполосным звуком. Фото "Яндекса"

По данным «Яндекса», предзаказ на новую колонку открывается 25 ноября, а на «Маркете» и в магазинах электронной техники новинка появится 1 декабря. «Станция Макс» будет стоит 16 990 рублей. На данный момент она представлена в черном и сером цвете, в новом году появится еще бордовая и темно-синяя.