Политтехнолог: из-за пандемии профессия водителя начнет умирать Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из ведущих российских политтехнологов Андрей Богданов предположил, что из-за пандемии профессия водителя начнет умирать.

В мире появляется все больше технических новинок, которые заменяют труд человека. Технические изменения неизменно повлекут за собой экономические и социально-экономические.

- Мы становимся свидетелями того, что семимильными шагами наступает цифровизация, - рассуждает эксперт.

Политтехнолог прогнозирует, что в ближайшее десятилетие жить по максимум уйдет в онлайн. К этому людей подстегнула пандемия.

- Сегодня будет умирать профессия водителя. Через десять лет мы уйдем от частных машин, вместо такси будет каршеринг без руля, когда человек может сесть, набрать нужный адрес и машина отвезет куда надо, — сообщил Богданов ФАН.

Со временем изменится и формат обучения. Офлайн-образование себе смогут позволить только богатые люди.

- На 95–99% мы будем онлайн. Это повлечет социальные сдвиги. Мое поколение, общаясь с детьми, говорит о частых прогулках, играх на улице, об учебе. Сегодняшнее поколение всего этого не знает, а завтрашнее поколение, то есть первоклассники, не будет знать, что на улице происходит в принципе, - заключил эксперт.

Тем временем, более 3,5 млн человек в России в настоящий момент официально работают на удаленке, что составляет 6,5% от общего количества кадров. За время пандемии число россиян на удаленке выросло в 110 раз, сообщили «Известиям» в Минтруде.