Политтехнолог: из-за пандемии профессия водителя начнет умирать
Фото: Евгения ГУСЕВА
Один из ведущих российских политтехнологов Андрей Богданов предположил, что из-за пандемии профессия водителя начнет умирать.
В мире появляется все больше технических новинок, которые заменяют труд человека. Технические изменения неизменно повлекут за собой экономические и социально-экономические.
- Мы становимся свидетелями того, что семимильными шагами наступает цифровизация, - рассуждает эксперт.
Политтехнолог прогнозирует, что в ближайшее десятилетие жить по максимум уйдет в онлайн. К этому людей подстегнула пандемия.
- Сегодня будет умирать профессия водителя. Через десять лет мы уйдем от частных машин, вместо такси будет каршеринг без руля, когда человек может сесть, набрать нужный адрес и машина отвезет куда надо, — сообщил Богданов ФАН.
Со временем изменится и формат обучения. Офлайн-образование себе смогут позволить только богатые люди.
- На 95–99% мы будем онлайн. Это повлечет социальные сдвиги. Мое поколение, общаясь с детьми, говорит о частых прогулках, играх на улице, об учебе. Сегодняшнее поколение всего этого не знает, а завтрашнее поколение, то есть первоклассники, не будет знать, что на улице происходит в принципе, - заключил эксперт.
Тем временем, более 3,5 млн человек в России в настоящий момент официально работают на удаленке, что составляет 6,5% от общего количества кадров. За время пандемии число россиян на удаленке выросло в 110 раз, сообщили «Известиям» в Минтруде.