Центробанк предупредил о снижении доступности жилья в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центробанк России допускает некоторое снижение доступности жилья в государстве на фоне повышения цен на первичном рынке, опережающего инфляцию и рост доходов населения. Об этом в среду, 25 ноября, заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Государственной думе.

Она отметила, что льготная программа кредитования помогла жителям страны сохранить возможность улучшать условия своего проживания. Тем временем застройщики получили возможность продолжать ввод новых домов. Однако заметно некоторое повышение стоимости жилья на первичном рынке.

- В настоящее время рост цен опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Из-за этого может упасть доступность жилья, несмотря на льготы, - объяснила Эльвира Набиуллина.

Напомним, что сейчас участники программы субсидирования процентных ставок могут оформить ипотеку по льготной ставке в 6,5 процента. Предполагалось, что мера будет до ноября этого года, однако программу решили продлить до июля следующего.

Эльвира Набиуллина добавила, что в последнее время снизились и рыночные ипотечные ставки, при этом рост цен на жилье и увеличение долговой нагрузки должны быть соразмерны динамике доходов населения.