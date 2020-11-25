Госдума приняла закон о Государственном совете РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект Федерального закона «О Государственном совете РФ». Документ определяет статус органа и организационно-правовые основы его функционирования.

В соответствии с законом, возглавит Государственный совет президент России, а его членами станет спикеры Государственной думы и Совета Федерации, премьер-министр, глава администрации президента и губернаторы. В состав конституционного органа также могут войти представители политических партий и местного самоуправления.

- Для государства с федеративным устройством Госсовет, в работе которого участвуют представители регионов, — это действительно очень важный орган, - подчеркнул в ходе заседания Госдумы в среду, 25 ноября, ее председатель Вячеслав Володин.

Предполагается, что Госсовет РФ будет разрабатывать задачи внешней и внутренней политики, обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики страны. В своем решение новый орган власти сможет указать на необходимость изменений в законы, однако он не будет обладать правом законодательной инициативы.