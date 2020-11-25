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Политика

США готовят новые санкции против России

Ограничения могут ввести против Минобороны РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США готовят новые санкции против России

США готовят новые санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые ограничительные меры в отношении России.

Как передают РИА Новости, согласно черновому варианту проекта, ограничения могут ввести против Минобороны России. В «черный список» попадут 28 организаций авиационной, приборо- и двигателестроения, ракетно-космической и атомной отрасли, а также научных центров, следует из черновика. В черновике значится неназванный ФГУП, связанный с администрацией Кремля.

В черновом варианте также числится более десяти российских предприятий гражданского авиастроения, разработчиков и поставщиков авиационных материалов, производителей вертолетной техники и авиадвигателей.

Кроме того, ограничительные меры намерены ввести против предприятий «Росатома» и «Роскосмоса». В списке два института из числа ведущих организаций ядерного оружейного комплекса «Росатома», участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также две организации «Роскосмоса». Среди них один научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Напомним, днем ранее, 24 ноября, в США заявили о введении санкций против трех российских компаний в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения. Госдеп США сообщил, что данное законодательство якобы нарушают «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group («Нилко груп»)