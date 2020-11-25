Песков прокомментировал обвинения Польши в искажении фактов о Катынском расстреле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона сожалеет о попытках Польши игнорировать историческую правду. Об этом в среду, 25 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обвинения Польши в искажении фактов о Катынском расстреле в адрес российской стороны.

- К сожалению, Польша часто просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории. Польская сторона склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реалии. В этой связи можно только высказать сожаление, - констатировал пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков отметил, что переоценок событий в Катыни не было, поэтому «нет никакого повода для дискуссий». Представитель Кремля подчеркнул, что Катынская трагедия – это крайне сложная и многогранная тема.

Песков добавил, что у России и Польши накануне было совместное мероприятие, посвященной памяти катынской трагедии, в ходе которого были озвучены все оценки произошедшего.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня польское посольство обвинило Москву в искажении фактов, которые касаются расстрела пленных военнослужащих армии Польши в Катынском лесу в годы Второй мировой войны.