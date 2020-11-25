Коронавирус у Николая Валуева: депутат Госдумы рассказал, как перенес болезнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также члены его семьи уже переболели коронавирусом. Депутат российской Государственной думы в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как перенес болезнь.

- Переболел я не так давно, пошла всего третья неделя. Пока что рано определять точное количество образованных антител, но они точно есть. Однако это не расслабляет, ведь есть много людей, которые по второму разу заболели. Липкая история. Поэтому не надо обольщаться, не надо снимать маску, - предупредил Николай Валуев.

Депутат отметил, что коронавирус перенес в легкой форме, после заражения у него наблюдались головные боли. Николай Валуев объяснил, что решил сдать тест на коронавирус после контакта с зараженным. В скором времени положительные результаты показали тесты его жены, сына и друга.

- Три недели у меня ушло на то, чтобы как-то он ушел, был минус второй. И я мог вернуться на работу. Первое время было тяжело работать даже онлайн: головная боль не давала мне возможности полноценно участвовать в онлайн-конференциях. Было время, когда хотелось только спать, - рассказал бывший спортсмен.

При этом температуры у Валуева не было. Он с семьей выходил гулять у себя во дворе, а младшие дети депутата и вовсе не заразились.

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