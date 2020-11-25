Госдума приняла закон о «заморозке» зарплат госслужащих Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Государственная дума приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих страны до 1 января 2022 года. Документ приняли в ходе пленарного заседания в среду, 25 ноября.

По действующим в стране законам, заработная плата государственных служащих и размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Государственной думы индексируются каждый год в соответствии с бюджетом на следующий год и с учетом инфляции в России.

В пояснительной записке к закону утверждается, что по решению президента России, в 2021 году предусматривается индексация окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. В отношении должностных окладов госслужащих индексация в 2021 году не запланирована.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня Государственная Дума также приняла в третьем чтении проект Федерального закона «О Государственном совете РФ».