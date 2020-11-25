ЦОДД предупредил москвичей о сильной гололедице

Пресс-служба ЦОДД

Вечером, 24 ноября московские трассы покроет лед из-за резкого похолодания. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги общего пользования, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

«Соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения и будьте внимательны - на дорогах гололедица», - цитирует ТАСС сообщение ЦОДД.

В ведомстве также напомнили, что в межсезонье и зимой нужно водить аккуратнее, чем летом, потому что сцепление с дорогой значительно ухудшается. Важно не превышать скорость, не совершать опасных маневров, в том числе обгонов.

Когда на улице снег и гололедица, машину может занести, и тормозной путь увеличится. Поэтому так важно «переобуть» машину до выпадения первых снегов.

ЦОДД в свою очередь старается помочь водителям, занимается регуляцией трафика, при необходимости управляет светофорами, показывает актуальную информацию на табло и передает данные об авариях в экстренные службы. Всего на дороге работают 27 экипажей «Дорожного патруля», которые готовы помочь водителям в сложной ситуации.