Платежные приложения привяжут к системе «МИР»

Сегодня «МИР» принимают на территории всей Российской Федерации и в странах ЕАЭС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разработчиков платежных приложений обяжут интегрировать их продукт с национальной системой «МИР», сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Соответствующий законопроект был разработан верхней палатой парламента.

«В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой», - цитирует Журавлева ТАСС.

Исправить это можно, если разработчики изначально будут предусматривать такую операционную систему. Власти решили заставить производителей делать это в принудительном порядке.

Инициативу пока не внесли на рассмотрение Госдумы, уточнил сенатор.

Сегодня «МИР» принимают на территории всей Российской Федерации и в странах ЕАЭС. Россияне могут даже получить некоторые бонусы при использовании этой карты. Так, например, действует госпрограмма, по которой они могут оплатить путешествие по РФ и получить большой кэшбэк.

«Стало возможным проводить денежные операции при помощи банковских терминалов, дистанционно - в интернете», - уточнил сенатор.

Новый же законопроект направлен на дальнейшее распространение национальной платежной системы.