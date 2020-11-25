Налог на автомобили дешевле 3 млн рублей повышать не будут

Начиная с 2014 года, Минпромторг ежегодно публикует перечень авто дороже трех миллионов рублей, которые попадают под повышенное налогообложение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышенный транспортный налог будут платить владельцы только тех машин, которые есть в перечне Минпромторга РФ, - вне зависимости от цены покупки, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Автомобили дешевле трех миллионов рублей повышенным налогом облагаться не будут.

«Значение стоимости (цены) автомобиля, определенной по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т. д., при расчете налога не применяется (статья 362 Налогового кодекса РФ)», - говорится в сообщении ведомства.

Начиная с 2014 года Минпромторг ежегодно публикует перечень авто дороже трех миллионов рублей, которые попадают под повышенное налогообложение. Для этого ведомство использует специальную методику, предусмотренную приказом Минпромторга, пишет ТАСС.

Так за машины в ценовом диапазоне от трех до пяти миллионов повышающий коэффициент равен 1,1, при условии, что с выпуска автомобиля прошло не более трех лет. Для авто за 5-10 миллионов моложе пяти лет налог насчитывается в двойном размере.

Тройной налог снимут с владельцев машин от 10 до миллионов рублей (не старше 10 лет), а также дороже 15 млн рублей (не старше 20 лет).