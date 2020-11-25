«Долго очень будет приходить в себя»: Депутат Николай Валуев о восстановлении спорта после пандемии

Депутат Николай Валуев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день на фоне распространения коронавирусной инфекции во время проведения спортивных мероприятий можно увидеть пустые стадионы. Восстановится ли спорт после пандемии, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Государственный Думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Долго очень будет приходить (в себя - прим. ред.)», - заявил Валуев, комментируя восстановление спорта.

По его словам, восстанавливаться после коронавирусной инфекции придется всем видам спорта. Депутат напомнил, что под вопросом находится проведение Олимпиады в следующем году.

Валуев считает, что восстановления спорта стоит ждать с приходом вакцинации.

«Конечно, вернется, все вернется на круги своя … Смотрите, история такова … переболев заболеванием COVID-19, ты не застрахован от того, что заболеешь второй раз. Вакцина страхует нас лишь от того, чтобы мы не являлись переносчиками заразы, не распространяли ее и сами не заболели. И в итоге, может быть, даже не погибли или получили жесткие осложнения, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь», - заявил он.

Депутат назвал странным слышать обратные заявления, что «ничего делать совершенно не надо».

«Вопрос, опять же, о добровольности. Но это другой вопрос, которому надо посвятить не менее часа такого вдумчивого общения», - отметил Валуев

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