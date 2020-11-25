В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего футболиста года

В прошлом году лучшим футболистом мира был признан капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная федерация футбола опубликовала на своём официальном сайте список номинантов на приз лучшему футболисту года. В него включены Криштиану Роналду из "Ювентуса", Лионель Месси из "Барселоны", Тьяго Алькантара из "Баварии» и "Ливерпуля", Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити", Роберт Левандовски из "Баварии", Килиан Мбаппе и Неймар из "Пари Сен-Жермен", Серхио Рамос из "Реала", а также игроки "Ливерпуля" Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

Проголосовать за лучшего футболиста можно с сегодняшнего дня, 25 ноября, до 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдёт в этом году в режиме онлайн.

Лучшим футболистом мира 2019 года был признан капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.