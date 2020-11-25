Продажи легковушек в России могут упасть на 11%

Рынок продаж автомобилей в России ожидает падение в 2021 году. Фото: Shutterstock

В 2020 году рынок легковых авто в РФ может просесть. Снижение продаж прогнозируется на уровне 9-11%. В худшем случае россияне купят 1,42 миллиона машин, сообщили аналитики «Автостата».

При этом позитивный прогноз предполагает продажу 1,45 миллиона штук, а базовый – 1,43 миллиона.

В прошлом году объем рынка новых легковых автомобилей в России составил около 1,6 миллиона машин.

При этом на 2021 году базовый прогноз предполагает снижение продаж на 5-6% к уровню 2020 года, то есть всего 1,35 миллиона авто. При оптимистичном варианте будет продано 1,5 миллиона новых машин (снижение на 5%), а при пессимистичном – 1,25 миллиона (падение на 12%).

Доля дилерских продаж подержанных машин в 2020 году предположительно вырастет до 13,8% или 741 тысяч штук.