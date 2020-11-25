В ОНФ назвали регионы с дефицитом лекарств от коронавируса

ОНФ заметил отсутствие фавипиравира в 80% аптек в регионах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дефицит противовирусных препаратов в некоторых регионах России обнаружили активисты Общероссийского народного фронта после проведения всероссийского мониторинга аптек. При этом самой острой оказалась нехватка лекарства от коронавируса фавипиравира, особенно в Мурманской области и Камчатском крае.

В сообщении пресс-службы ОНФ уточняется, в 66% аптек Мурманской области и 63% Камчатского края невозможно купить противовирусные препараты, содержащие фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Кроме того, указанных лекарств нет в 58% Карачаево-Черкесской Республики.