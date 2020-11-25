Перенесшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях заболевания

Перенесшие коронавирус рассказали о необычных последствиях заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве. Многие замечают у себя и другие нарушения когнитивных функций организма.

- Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем, - рассказывают переболевшие.

Кроме этого, пациенты часто теряют чувство времени. Так, человек может присесть на скамейку на пять минут, а потом с удивлением обнаружить, что уже прошел целый час.

Все эти последствия связаны с интоксикацией организма, которая действует в первую очередь на нервную систему.

- Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм, - рассказал врач-реабилитолог Николай Дихтяренко в интервью "Российской газете".

Есть несколько способов, которые помогут восстановить когнитивные функции после коронавируса. В частности, реабилитологи советуют пациентам ежедневно гулять по новым маршрутам, учить стихи и иностранный язык. Также будет полезно делать различные упражнения на укрепление мелкой моторики. Например, лепить из пластилина, собирать мозаику, вязать, вышивать или раскрашивать картины.