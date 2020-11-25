Шотландия приняла первый в мире закон о бесплатном доступе женщин к продуктам гигиены

Женщинам в Шотландии обеспечили свободный доступ к средствам личной гигиены Фото: Shutterstock

Женщинам в Шотландии обеспечили свободный доступ к средствам личной гигиены – они будут доступны абсолютно бесплатно. Это первый в мире подобный закон. На его исполнение властям региона придется ежегодно тратить по 9,7 миллиона фунтов (около 13 миллионов долларов).

Депутаты парламента Шотландии единогласно одобрили инициативу, сообщил ТАСС со ссылкой на первого министра Шотландии Николы Стерджена.

С 2017 года бесплатные средства гигиены женщины могут получить в колледжах, университетах, школах и других общественных зданий. Однако активисты посчитали, что этой меры недостаточно, так как девочки из бедных семей (около 140 тысяч по всей Великобритании) часто пропускают занятия именно по причине недоступности средств гигиены.

«Месячные не прекращаются на время пандемий, и сейчас как никогда важна наша работа, направленная на повышение доступности предметов первой необходимости: тампонов, прокладок, а также средств интимной гигиены многоразового использования», - сообщила автор инициативы Моника Леннон.

В рамках нового закона также власти начнут масштабную борьбу с табуированием темы месячных и женского здоровья в целом в британском обществе.