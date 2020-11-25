Россияне рассказали о первом кулинарном опыте Фото: Shutterstock

Большинство россиян начали готовить еще в начальных классах школы, в возрасте с 8 до 10 лет. К такому выводу пришел сервис экспресс-доставки Самокат, после того после опроса результаты, которого находятся в распоряжении kp.ru

Согласно результатам опроса, начали готовить в начальных классах школы начали 34процента россиян, примени четверть (23 процента) стали практиковаться в приготовлении еды еще раньше - до 7 лет, в то время как 3,5 процента - только с 19 лет и старше.

Первым приготовленным блюдом чаще всего становится яичница (29 процентов). Кроме того, часто называют бутерброды (14 процентов), блинчики (8 процентов), а также омлет, картошку и суп (по 7 процентов).

Примерно 40 процентов респондентов научила готовить мама, а вот четверть (25 процентов) научились всему самостоятельно, другие же экспериментировали с рецептами из интернета (таких 19 процентов).

Многие уверены, что готовить простые блюда должен уметь каждый вне зависимости от пола. Так ответили 63 процента. Необязательным навыком приготовление еды назвали 30 процентов, которые считают, что уже готовые блюда можно всегда заказать.