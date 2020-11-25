Стало известно, как следователи планируют установить, дарила ли Федосеева-Шукшина квартиру Бари Алибасову

Следователи пытаются выяснить добровольно ли Федосеева-Шукшина подарила квартиру Бари Алибасову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следователи пытаются выяснить, действительно ли Лидия Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Бари Алибасову или на нее оказали давление. Разобраться в этом поможет почерковедческая экспертиза.

Помимо этого, следователи намерены изучить выступления Бари Алибасова и Сергея Моцаря в СМИ и на телевидении. В некоторые телеканалы уже поступили соответствующие запросы.

Как сообщила сайту mk.ru представитель народной артистки Юлия Вербицкая (Линник), следователи успели истребовать материалы гражданского дела по признанию недействительным договора дарения. Тем не менее, Лидия Федосеева-Шукшина не может до сих пор получить ключи от своего жилья, а ее с нее требуют деньги.

В СУ по ЦАО взяли объяснения с самой актрисы, с ее дочери Ольги и сиделки. А Марию Шукшину только планируют вызвать для беседы со следователем.

—На данный момент все нападки на мою доверительницу со стороны пока еще супруга и его помощника прекратились, а ситуации будет дана правовая оценка, — прокомментировала Вербицкая (Линник).

Бари Алибасов до сих пор состоит в браке с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, но это нисколько не мешает ему строить планы на счастливую семейную жизнь с совершенно другой женщиной. Недавно оказалось, что 73-летний продюсер группы «На-На» скоро станет отцом. Ребенка ему подарит молодая помощница.