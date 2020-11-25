Результат теста на коронавирус теперь можно посмотреть на «Госуслугах»

Тестирование на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый россиянин, зарегистрированный на портале «Госуслуг», теперь сможет отслеживать готовность теста на коронавирус в личном кабинете. Такую возможность проработали Минцифры и Роспотребнадзор.

На «Госуслуги» будет приходить уведомление о готовности тестов, которые были сданы в интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора лабораториях.

«А сами результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"», - цитирует ведомства "Интерфакс".

Информация о результате теста будет загружаться на портал в пределах одного часа после получения из лаборатории.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день к системе подключены более 450 лабораторий в нескольких регионах России. Они уже обработали более 130 тысяч справок, за день на портал приходит около 15 тысяч исследований.

В планах ведомства обрабатывать до 40 тысяч результатов в сутки – а также подключение к системе лабораторий еще в шести российских регионах. Оставшиеся медицинские пункты планируют подключить к проекту до конца I квартала 2021 года.