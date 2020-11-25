Депутат Николай Валуев назвал дискриминационным принятый в США «закон Родченкова» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственный Думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о «законе Родченкова» в США.

Валуев напомнил, что США будут преследовать и судить не только спортсменов, принимающих допинг, но и тех, кто находится вокруг них. Речь идет, в том числе, о тренерах и менеджерах. Им грозит либо срок до десяти лет, либо штраф. Однако, по словам депутата, этот закон практически невыполним.

«Вот в чем дискриминационная составляющая этого закона. В том, что он изначально априори практически невыполним. Потому как все-таки США – это, извините, не весь мир. Стран, задействованных в олимпийском процессе, гораздо больше. Вероятность того, что страны задумаются о введении контрмер в отношении тех же американских спортсменов, крайне велика», - заявил Валуев, и отметил, что такие контрдействия не добавят олимпийскому движению и вообще спорту «никакой привлекательности».

Депутат считает, что США не будет использовать свой закон «всеобъемлюще», а будет пользоваться точечно, используя «как дубину» против стран, с которыми им необходимо будет договариваться по какому-либо вопросу.

«Тогда они будут из-за угла вытаскивать вот этот закон, так называемый Родченкова. И действовать им по полной программе. Безусловно, это коснется всех абсолютно», - отметил он.

Напомним, что 17 ноября Сенат Соединенных Штатов принял проект закона, который позволит привлекать к уголовной ответственности людей, причастных к сговорам с целью нарушения антидопинговых правил. Закон, названный в честь бывшего директора антидопинговой лаборатории Москвы Григория Родченкова подразумевает наказание в виде штрафа на миллион долларов или тюрьмы на десять лет.

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