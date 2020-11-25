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Коронавирус Covid-19

Представитель ВОЗ призвала россиян отказаться от больших корпоративов

По словам Мелиты Вуйнович, большинство людей все еще остаются уязвимы перед инфекцией
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Представитель ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

Представитель ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рекомендует россиянам на время отказаться от массовых корпоративов и других крупных мероприятий. Это поможет затормозить распространение коронавируса.

По словам Вуйнович, большинство людей все еще остаются уязвимы перед инфекцией.

- Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, <...> в таком случае мы выйдем на плато, - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается напряженной. За последние сутки от COVID-19 скончались 507 человек. Это максимум летальных исходов с начала пандемии.

24 ноября коронавирус выявили у 23 675 россиян. Большинство новых заболевших в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 4 685 человек. В тройку антирекорда также вошли Санкт-Петербурге (3 421) и Московская область (1 005).

Распространение коронавируса в мире