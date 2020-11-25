В Госдуме прокомментировали предложение запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

В Госдуме оценили предложение запретить продажу алкоголя 1-2 января Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме отметили, что в России следует принимать постепенные меры по снижению спроса на алкоголь, а не вводить резкие ограничения. Так прокомментировал предложение Султана Хамзаева запретить продажу алкоголя 1 и 2 января зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Конечно, он прав в том смысле, что в новогодние праздники люди злоупотребляют алкоголем, потребляют большие дозы крепкого алкоголя, а смертность в эти дни реально возрастает. Но я считаю, что эти меры должны быть постепенными и направленными на снижение спроса. Потому что кому надо, тот купит себе заблаговременно три ящика и все праздничные дни обеспечит», — цитирует депутата RT.

По мнению Николая Говорина, вводимые меры должны быть направлены на постепенное ограничение времени продажи, точек продажи, чтобы доступность покупки спиртных напитков в повседневной жизни снижалась.

Напомним, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в России в первые дни Нового года 1-2 января. По мнению общественника, это должно снизить число алкогольных отравлений в праздники, передает сайт argumenti.ru.