Эксперт объяснил рост цен на нефть

Экономист прокомментировал рост цен на нефть Фото: REUTERS

В основе повышения цены на нефть сейчас лежат экономические факторы. Такое мнение выразил эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Мне кажется, сейчас в основе повышения цены на нефть лежат как раз экономические факторы. Дело в том, что те страны, которые у нас считаются локомотивами экономического мирового роста, — прежде всего азиатские страны, а среди них Китай вышел на то плато, которое указывает, что он именно такими темпами будет развиваться и что у него экономика работает уже в полную силу», — цитирует Беляева RT.

Экономист добавил, что Азия, как основной потребитель нефти, продемонстрировала, что потребление «черного золота» восстановилось. При этом, по мнению Беляева, дальнейший рост цен на нефть вряд ли возможен, даже при условии, что ОПЕК будет прилагать усилия для этого роста.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 ноября, стоимость нефти марки Brent на торгах Московской биржи поднялась выше 48 долларов за баррель, передает Москва 24.