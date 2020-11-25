В Британии заявили об угрозе третьей мировой войны из-за действий американских кораблей около границ России

Экипаж "Адмирала Виноградова" готов был пойти на таран из-за нарушения американским эсминцем границ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активность военно-морского флота США около берегов России грозит опасными последствиями и даже мировой войной, заявил журналист британского издания Daily Express Пол Уитерс.

Автор публикации отметил два заметных инцидента с американскими кораблями, которые произошли за два дня.

- Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого, - считает журналист.

Напомним, 22 ноября эскадренный миноносец "Джон Маккейн" нарушил границы России в заливе Петра Великого на юге Приморского края. 23 ноября эсминец "Дональд Кук" зашёл в акваторию Чёрного моря в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость".

Сайт KP.ru сообщал, что, по словам представителей российского Минобороны, эсминец "Джон Маккейн" зашёл за линию границы России на два километра. Экипаж противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" предупредил американских военных, что пойдёт на таран, и эсминец перешёл в нейтральные воды.

В ВМС США отметили, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации (FONOP) и плавал исключительно в обозначенных международным сообществом границах.