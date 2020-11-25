Евросоюз начал переговоры с производителем российской вакцины от коронавируса

ЕС начал переговоры с производителем вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) начало переговоры с производителем российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

- Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания - производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины, - приводит его слова ТАСС.

Стефан де Кеерсмакер добавил, что у Еврокомиссии пока нет никаких данных о российской вакцине.

Ранее Еврокомиссия назвала сроки начала вакцинации жителей ЕС. Первые граждане Евросоюза получат вакцину до конца декабря этого года. Еврокомиссия уже связалась с шестью-компаниями разработчиками препаратов для их поставки в страны ЕC. Всего они собираются приобрести более 2 миллиардов доз вакцин при населении Евросоюза около 500 миллионов человек.