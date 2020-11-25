США планируют ввести новые санкции против четырёх российских и китайских организаций

Reuters узнал о планах США ввести новые санкции против четырех организаций из РФ и КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США введут санкции против четырёх компаний из России и Китая, содействующих, по мнению Штатов, иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление спецпредставителя США по Ирану и Венесуэле Элиотта Абрамса.

Он также заявил, что санкции будут приняты в среду, 25 ноября, а Вашингтон продолжит давление на Иран. Так, санкции против Ирана на фоне якобы создаваемого в стране оружия массового поражения и нарушений прав человека буду введены в декабре и январе.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа, продолжающая работать до 20 января 2021 года, может создать дополнительные трудности для следующего президента, Джо Байдена, в улучшении отношений между Россией и США. Проект закона уже подготовлен, теперь его должен подписать Трамп.