Ожидания россиян по инфляции в ноябре выросли до 10,1% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инфляционные ожидания россиян в ноябре увеличились до 10,1%. Это на 0,4 процентных пункта выше, чем в прошлом месяце.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в ноябре составила 10,1%, что на 0,4 п.п. выше значения октября», - говорится на сайте ЦБ РФ.

В материалах регулятор отметил, что «на рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции в ноябре, как и в октябре, продолжали влиять ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары, часто покупаемые населением».

По данным ЦБ, инфляционные ожидания граждан находились вблизи локальных пиковых значений первых двух месяцев 2019 года, когда они выросли из-за ослабления национальной валюты и повышения ставки НДС. Показатели наблюдаемой инфляции в ноябре, по данным ведомства, превысили уровни января-февраля 2019 года.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в России ожидается в интервале 3,9-4,2% в 2020 году. В следующем году составит - 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее стало известно, что в показатель годовой инфляции в Кировской области оказался выше, чем средний по стране. Его значения составили 4,5%.