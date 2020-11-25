Никого не оставят в коридоре и без внимания докторов

Глава Чувашии Олег Николаев. Фото: Фото из архива/пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия"/ТАСС

В настоящий момент в резерве республиканской системы здравоохранения - в санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт» - 390 коек. Их предоставят при первой необходимости тем, кто пострадал от COVID-2019 и нуждается в последующей медицинской реабилитации. Кроме того, нововведение позволит сохранить места для неинфекционных больных.

Свою профессиональную заботу предлагают и частные медицинские учреждения республики, за что руководитель региона Олег Николаев выразил им личную благодарность.

В Чувашии по инициативе Олега Николаева уже с лета переболевших ковидом долечивают в несколько этапов. Заключительный период лечения эти люди проводят в санаториях, окончательно приходя в себя. А процесс этот не очень быстрый. Местные поправляют свое здоровье после перенесенной пневмонии или коронавируса в санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт», в Городской клинической больнице № 1 и в Первой Чебоксарской городской больнице им. П.Н. Осипова.

Власть, как может, помогает медорганизациям, в частности – предоставляет субсидии на питание, проживание и реабилитацию пациентов.

Восстановительный курс рассчитан на 12-14 дней в рамках ОМС, но дополнительную реабилитацию можно пройти и за свой счет. Это будет стоить 12 300 рублей.

Главврач отделения медицинской реабилитации Первой Чебоксарской городской больницы Татьяна Спиридонова пояснила, что лечебные процедуры назначаются по показаниям, и их виды, количество, последовательность, длительность определяются в индивидуальном порядке в зависимости от наличия хронических заболеваний и противопоказаний. Обычно за день пациент успевает пройти 3-5 процедур. «Мы в условиях дневного стационара оказываем медицинскую помощь людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию. В отделении разработаны специальные комплексные программы, направленные на восстановление утраченных сил и функций организма. С каждым пациентом проводится индивидуальная программа по реабилитации после перенесенной пневмонии», – уточнила Татьяна Спиридонова.

В настоящий момент 623 человека в республике прошли реабилитационные мероприятия после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Только что Приступили к восстановлению еще 119, ожидают своей очереди 292 пациента.