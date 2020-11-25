Умер Диего Марадона

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диего Марадона, бывший футболист сборной Аргентины, скончался в возрасте 60 лет, сообщило издание Clarin.

Предварительно причиной смерти СМИ называют сердечный приступ, также эту информацию подтвердил адвокат Марадоны. проблемы в сердечно-сосудистой системе футболиста могли усугубиться после недавно перенесенной сложной операции на головном мозге.

30 октября, на следующий день после 60-летия, Диего Марадону госпитализировали для медицинского обследования. Изначально он прибыл в больницу с обезвоживанием и должен был выписаться уже через три дня. Сайт KP.ru сообщал, что всё оказалось серьёзнее, и футболисту сделали операцию на головном мозге. Об этом рассказал его лечащий врач нейрохирург Леопольд Луке. Он уточнил, что Марадоне удалили субдуральную гематому. Леопольд Луке курировал операцию, которая длилась 1 час 20 минут.

Смерть Марадоны прокомментировал его товарищ, легендарный бразильский нападающий Пеле: "Грустно терять друзей таким образом...Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой".

В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур после смерти Марадоны.