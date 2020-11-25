Причиной смерти Диего Марадоны стал сердечный приступ

По предварительной версии, причиной смерти Диего Марадоны стала остановка сердца после приступа. Утром 25 ноября в своём доме в районе Сан-Андресон футболист перенёс кардиореспираторную остановку. Сразу несколько машин скорой помощи приехали спасти Диего Марадону, но врачам этого не удалось, сообщили аргентинские СМИ.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет.

4 ноября, на следующий день после дня рождения, легендарному аргентинскому футболисту сделали операцию на мозге, удалив гематому.