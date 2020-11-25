В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне

В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны, объявил президент страны. Адвокат футболиста сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.

30 октября Марадона прошел медобследование, после которого перенес операцию на мозге, 12 ноября его выписали.

25 ноября, утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, но спасти его не удалось, сообщила газета Clarin.

«Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой», - высказался по поводу его смерти бразильский коллега Пеле.

СМИ пишут, что он умер в окружении родных.