В Роскачестве назвали лучшие телевизоры

Эксперты назвали лучшие телевизоры Фото: Андрей КОПАЛОВ

Роскачество составило рейтинг лучших телевизоров. Всего специалисты протестировали 201 модель от пяти брендов: LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense. Их стоимость варьировалась 10 830 до 299 990 рублей. Эксперты оценили телевизоры по 231 показателю. Среди них качество изображения и звука, удобство использования и энергоэффективность.

Эксперты пришли к выводу, что качество телевизора в большинстве случаев завит от цены. Поэтому первые строчки рейтинга заняли самые дорогие девайсы. Так, три первых места заняли телевизоры LG и Samsung. Их стоимость варьируется от 129 990 до 189 990 рублей.

Самые высокие баллы получили телевизоры с большей диагональю экрана — это правило корректно в отношении устройств с диагоналями 55-58 и 60-65 дюймов.

Проанализировав все товары специалисты выяснили, что новые модели телевизоров необязательно будут самыми лучшими. Представители «Роскачества» также уточнили, что модели с передовой технологией 8K не превосходят 4K-модели.

Кроме этого специалисты выяснили, что чаще всего покупатели приобретают телевизоры диагональю от 40 до 51 дюйма.