Все матчи под эгидой УЕФА до конца недели будут начинаться минутой молчания в память о Диего Марадоне

Диего Марадона перенёс сердечный приступ утром 25 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЕФА почтит память Диего Марадоны минутой молчания на всех матчах с 25 по 29 ноября, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что легенда футбола перенёс утром сердечный приступ. Марадона был в окружении близких, когда у него упало давление. Приехавшие врачи скорой помощи не смогли спасти 60-летнего бывшего футболиста.

В начале ноября, на следующий день после своего дня рождения, Марадона поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее, и у футболиста обнаружили гематому в головном мозге. Врачи провели операцию длительностью в 1 час 20 минут, которую курировал личный врач Диего Марадоны. Спортсмен пришёл в себя уже на следующий день.