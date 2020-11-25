Подробности смерти Диего Марадоны: футболисту скончался на глазах психолога, психиатра и медсестры

Ушел из жизни Диего Марадона Фото: REUTERS

Как же это произошло? Как сообщают аргентинские газеты, это утро, было еще одним обычным утром, когда Диего встал в доме в районе Сан-Андрес Буэнос-Айреса, куда его перевели из больницы, где ему сделали операцию по удалению гематомы на голове. Марадона прошел после пробуждения несколько шагов, как обычно. А потом снова лег отдохнуть.

Марадоне сделали операцию по удалению гематомы Фото: Рушан КАЮМОВ

Это все происходило на глазах психолога, психиатра и медсестры Swiss Medical, которые следили за его выздоровлением. Однако в полдень, когда они подошли, чтобы поднять его и дать лекарство, Марадона больше не отвечал.

Четыре машины скорой помощи быстро подъехали к частной территории. Но было слишком поздно: Диего Армандо Марадона скончался от остановки сердца.

Полицейские машины видны возле дома, где Диего Марадона восстанавливался после операции, в Тигре, на окраине Буэнос-Айреса Фото: REUTERS

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности)